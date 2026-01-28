Mersin’de İşçi Servisi Uçuruma Yuvarlandı: 13 Yaralı

mersin-de-isci-servisi-ucuruma-yuvarlandi-13-yarali

Kaza, Erdemli ilçesindeki Tömük Mahallesi’nde devam eden otoyol çalışmaları sırasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Arif A. yönetimindeki 46 K 5044 plakalı işçi servis minibüsü, yağışlı havanın etkisiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yaklaşık 50 metre derinliğindeki bir uçuruma düştü.

Kaza anını görenler hemen durumu acil sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı ekipler, kısa süre içinde kazanın gerçekleştiği bölgeye ulaşarak devrilen araçtaki yaralıları kurtarma işlemlerine başladı.

Yaralılar, bölgenin engebeli yapısı ve yağışlı hava koşulları nedeniyle iş makineleri yardımıyla yapılan çalışmalarla uçurumdan yukarı çıkarılarak ambulanslara ulaştırıldı.

