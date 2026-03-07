Adana’da Kadın Cinayeti: Naim A. Tutuklandı

adana-da-kadin-cinayeti-naim-a-tutuklandi

Kadın cinayeti bir kez daha Türkiye’de gündeme geldi. Olay Adana’nın Sarıçam ilçesinde gerçekleşti. İddialara göre, Naim A. isimli şahıs, 5 Mart gecesi eşi Nesrin A. ile şiddetli bir tartışma yaşadı. Bu tartışma sonrasında Naim A., eşi Nesrin A.’ya fiziksel şiddet uyguladıktan sonra boğarak yaşamına son verdi.

CİNAYETİ İHBAR ETTİ

Cinayetin ardından Naim A., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni aradı ve “Karımı öldürdüm.” diyerek kendini ihbar etti. Bu ihbar sonrası olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde sağlık ekipleri, Nesrin A.’nın hayatını kaybettiğini tespit etti.

KATİL ZANLISI GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından Naim A., Cinayet Büro Amirliği tarafından gözaltına alındı. Nesrin A.’nın Adana Adli Tıp Kurumu’nda otopsisi gerçekleştirildi ve daha sonra defnedildi. Kasten öldürme suçundan adliyeye sevk edilen Naim A., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

