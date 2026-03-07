Türkiye Savaş Tedbirlerini Güçlendiriyor Yeni Atama Kararları Açıklandı

ABD-İsrail ve İran arasında süregelen çatışmalar, Orta Doğu’da büyük bir yangının fitilini ateşledi. Bölgedeki ülkeler, savaş önlemleri alırken Türkiye de faaliyetlerini yoğunlaştırarak önleyici tedbirler alıyor. Bu gece Resmi Gazete’de yayımlanan yeni atama kararları, bu çerçevede önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

BAŞKANLIĞIN GÖREV TANIMI

Resmi Gazete’de yer alan bilgilere göre, Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, bağlı ve ilgili diğer kurum ve kuruluşların afet ve acil durumlar, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıkları ile ilgili işlerini yürütme ve koordine etme görevini üstlenecek.

İLETİŞİM VE KOORDİNASYON ARTACAK

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), ilgili bakanlıkları afet ve acil durum yönetim merkezi içinde temsil edecek. Başkanlık, AFAD tarafından talep edilen imkan ve kabiliyetlerin yönlendirilmesine ilişkin bakanlıkların sorumluluğundaki işlerin yerine getirilmesini sağlayacak. Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Daire Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı ile afet ve acil durum yönetim merkezlerine gereken bilgi akışını düzenlayacak, bakanlar tarafından verilen görevleri yerine getirecek.

KOORDİNASYONUN TEMELİ

Başkanlığın temel amacı, bakanlıkların afet/acil durum, sivil savunma, seferberlik ve savaş hazırlıklarıyla ilgili işlerini koordine etmek, Cumhurbaşkanlığı ve AFAD’a bilgi akışını sağlamak, talep edilen kaynakları yönlendirmek. Milli Savunma Bakanlığı ise her daim savaşa ve savunmaya hazırlık yaptığı için bu birime ihtiyaç duymuyor.

