Adana’da Kardeşlerin Cenazesi Gözyaşlarıyla Uğurlandı

Adana’da VİZE DANIŞMANLIĞI VİDEOLARIYLA TANINAN BABA, İKİ ÇOCUĞUNU ÖLDÜRDÜ

İki kardeş, YouTube’da vize danışmanlığı ile tanınan babaları Sergen Altunbaş tarafından öldürüldükten sonra bugün son yolculuklarına uğurlandı.

TRAFİK KAZASI SONRASI TARTIŞMA

Olay, 15 Ocak Perşembe akşamı Sarıçam ilçesindeki bir villada gerçekleşti. İddialara göre, Sergen Altunbaş ile eski eşi Gizem Deniz arasında belirsiz bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Gizem Deniz, evi terk etti. Gizem Deniz’in eve geri dönmemesi üzerine Sergen Altunbaş, ruhsal bir çöküntü yaşadı ve çocukları Ada (8) ve Mert’i (6) tabancayla vurdu. Ardından aynı silahla kendisini de vurarak intihar etti.

CENAZE TÖRENİ VE GÖZYAŞLARI

İhbar üzerine eve gelen ekipler, baba ve çocukların cansız bedenleriyle karşılaştı. Yapılan otopsinin ardından kardeşlerin cenazeleri, aileleri tarafından alındı. Cenaze namazı, Seyhan ilçesi Karayusuflu mezarlığında kılındı ve ardından kardeşler gözyaşlarıyla toprağa verildi. Cenaze sırasında anne Gizem Deniz’in ayakta güçlükle durduğu gözlemlendi.

