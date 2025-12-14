Adana’da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı, 1 Ölü

adana-da-kaza-otomobil-kamyona-carpti-1-olu

MİTHAT ÖZSAN BULVARI’NDA KAZA

Mithat Özsan Bulvarı’nda A.U. yönetimindeki kamyon ile A.C.K’nin sürücüsü olduğu otomobil çarpışma yaşadı. Kazanın akabinde Emin Momyak (29) yönetimindeki aracın, durmakta olan kamyona arkadan çarptığı bildirildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, Momyak’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, aynı araçta yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından A.U. ve A.C.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Estonya Vekilleri Kriz Yaşadı Alkol Sorunu Başgösterdi

Estonya milletvekillerinin Hindistan seyahati, Dalay Lama ile görüşmeden önce yaşanan alkol sorunu nedeniyle diplomatik bir krizle sonuçlandı. Olay, uluslararası ilişkileri etkileyen bir skandal haline geldi.
Gündem

Trabzonspor: İç Sahada 217 Gün Mağlup Olmadı

Trabzonspor, Süper Lig'deki tek iç saha kaybını geçen sezon Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Maç, 10 Mayıs'ta oynandı.
Gündem

Kamboçya Tayland Sınır Geçişleri Askıya Alındı

Kamboçya, Tayland ile yaşanan artan çatışmalar üzerine güvenlik önlemleri alarak sınır geçişlerini durdurdu. İki ülke arasında savaş riski yükseliyor.
Gündem

Endonezya’da Sel Ve Toprak Kaymaları Felaketi Yaşanıyor

Sumatra Adası'ndaki yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sel ve toprak kaymalarında ölü sayısının 1000'i aştığı rapor ediliyor.
Gündem

Taylor Swift Ekibine 197 Milyon Dolar Bonus Dağıttı

Taylor Swift, konser turnesindeki ekip üyelerine toplamda 197 milyon dolar ödeme yaptığı bilgisi gün yüzüne çıktı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.