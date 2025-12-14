Adana’da Kaza: Otomobil Kamyona Çarptı, 1 Ölü

MİTHAT ÖZSAN BULVARI’NDA KAZA

Mithat Özsan Bulvarı’nda A.U. yönetimindeki kamyon ile A.C.K’nin sürücüsü olduğu otomobil çarpışma yaşadı. Kazanın akabinde Emin Momyak (29) yönetimindeki aracın, durmakta olan kamyona arkadan çarptığı bildirildi.

KAZA YERİNE EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri intikal etti. Sağlık görevlileri, Momyak’ın hayatını kaybettiğini tespit ederken, aynı araçta yaralanan iki kişiyi hastaneye kaldırdı.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından A.U. ve A.C.K, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.