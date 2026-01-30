Adana’da Sağanak Yağış: Cadde Ve Sokaklar Su Altında

Adana’da gece saatlerinde başlayan ve sabaha kadar aralıklarla devam eden sağanak yağış, kenti olumsuz etkiledi. Yoğun yağış sonucunda cadde ve sokaklar suyla dolarken, yükselen su seviyeleri birçok aracı yolda bıraktı.

SAĞANAK SÜRÜCÜLERİ ZOR DURUMDA BIRAKTI

Meteoroloji’nin önceden yaptığı uyarılar sonrası etkisini artıran yağmur, özellikle alçak alanlarda su birikintilerine yol açtı. Kısa sürede yükselen su seviyesi nedeniyle birçok araç ilerleyemez hale gelirken, bazı sürücüler ise araçlarının içinde mahsur kaldı.

İTFAİYE EKİPLERİ MAHSUR KALANLARI KURTARDI

Araçlarında sıkışıp kalan vatandaşların ihbarı üzerine itfaiye ekipleri olay yerine yönlendirildi. Ekipler, su baskını yaşanan bölgelerde yoğun bir çalışma yürütüp mahsur kalan kişileri güvenli alanlara tahliye etti.

ARAÇLAR VINÇLE SUDAN ÇIKARILDI

Sel sularında kalan bazı araçlar vinç yardımıyla bulundukları yerden çıkarıldı. Kent genelinde yağan yağmurun oluşturduğu olumsuzluklara karşı ekiplerin teyakkuza geçerek çalışmalarına devam ettiği bildirildi.