Adana’da Sağanak Yağış TOGG’u Zorluğa Sokmadı

adana-da-saganak-yagis-togg-u-zorluga-sokmadi

Adana’da etkili Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Adana’da dün gün boyunca devam eden sağanak yağış, şehrin günlük yaşamını olumsuz etkiledi. Birçok cadde ve sokak, sağanak nedeniyle sular altında kalırken, Adana Büyükşehir Belediyesi’nin yetersiz altyapısı sebebiyle pek çok ev ve işyeri de su baskınlarından etkileniyor.

Sarıçam İlçesi’nde bulunan Buruk Mezarlığı civarındaki su birikintisi, yolları adeta göle dönüştürdü. Araçların geçişte zorlandığı yol, bir TOGG kullanıcısının dikkatini çekti ve bu sürücü, gölet haline gelen yolda ilerlemeyi başardı. Bu anlar cep telefonuyla kaydedilirken, TOGG sürücüsü de aracın içinden video paylaşımı gerçekleştirdi. Videoda TOGG’un içerisinin su almadığı görüldü.

