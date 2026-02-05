Zeydan Karalar İçin Tahliye Kararı Açıklandı

CHP’li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın tutuklandığı Aziz İhsan Aktaş davasında, toplam 200 sanıktan 33’ü tutuklu olarak yargılanıyor. Mahkeme heyeti, ilk duruşmanın yedinci gününde ara kararını açıkladı.

TAHLİYE KARARI

CHP’li Zeydan Karalar için tahliye kararı verildi. Tahliye edilen diğer isimler ise şöyle sıralandı: Ali Fırat Baycan, İbrahim Koç Yiğit, Mehmet Ataş, Müzeyyen Karakaş, Oktay Aktaş, Cem Alper Akyüz ve Mert Çelik. Bununla birlikte, Utku Caner Çaykara, Rıza Akpolat, Oya Tekin ve Kadir Aydar’ın tutukluluk durumu devam edecek.