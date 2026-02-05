Yurt Dışında Alışverişin İnternetteki Yeni Yüzü

yurt-disinda-alisverisin-internetteki-yeni-yuzu

Yurt dışından yapılan vergisiz alışverişin sona ermesi, kamuoyu içinde tartışma yaratırken, sosyal medya üzerinde “Kazıksepeti.com” isimli yeni bir internet sitesi dikkat çekti. Ocak ayının başlarında yürürlüğe giren kararla, daha önceki 30 euro limitine kadar olan vergisiz alışveriş uygulaması artık geçerliliğini yitirmişti.

HEM TÜRKİYE HEM DE YURT DIŞI FİYATINI GÖREBİLİRSİNİZ

Hürriyet Partisi tarafından geliştirilen bu platform, kullanıcıların gönderdikleri ürünlerin Türkiye’deki fiyatı ile yurtdışındaki fiyatını yan yana göstererek, aralarındaki farkı yüzdesel olarak hesaplıyor. Sitede elektronik eşyalar, giyim, kozmetik ve spor ekipmanları gibi birçok ürün kategorisi mevcut.

NASIL ÇALIŞIYOR?

“Kazıksepeti.com”un “Hakkında” bölümünde belirtilen bilgilere göre, bu internet sitesi kullanıcıların, Türkiye’de pahalı buldukları ürünlerin yurtdışındaki fiyatlarını göndermesiyle çalışıyor. Gönderilen ürünler bir ekip tarafından kontrol ediliyor ve onaylanan ürünler siteye ekleniyor. Fiyat farklılıkları yüzdesel olarak hesaplanarak görüntüleniyor.

SOSYAL MEDYADA İLGİ GÖRDÜ

Ekşi Sözlük gibi platformlarda yapılan paylaşımlar sayesinde, bu site sosyal medya kullanıcıları arasında popüler hale geldi.

