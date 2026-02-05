Edirne’de Deprem Riskini Değerlendiren Konferans Düzenlendi

edirne-de-deprem-riskini-degerlendiren-konferans-duzenlendi

Edirne Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye ve Edirne Depremselliği’ başlıklı bir konferans gerçekleştirildi. Marmara bölgesinde meydana gelebilecek olası depremler üzerine bilgi veren Prof. Dr. Okan Tüysüz, “Geçmişte olmuş mu? Olmuş. Gelecekte olur mu? Gelecekte olacağına da kesin diyebiliriz” şeklinde konuştu.

DEPREM RİSKİ ÜZERİNE DEĞERLENDİRMELER

Prof. Dr. Tüysüz, olası depremler ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulundu. “Özellikle 7’nin üzerine çıkabilecek bir deprem olasılığı var. Bugün bazı arkadaşlar ‘Deprem olmayacak’ deseler de bu görüşe altlık oluşturabilecek herhangi bir bilimsel çalışma maalesef bulunmamaktadır” ifadelerini kullandı.

BÜYÜKLÜK BEKLENTİLERİ

Deprem uzmanı, muhtemel en büyük depremin büyüklüğünün 7.2-7.3 olabileceğini belirtti. Daha küçük depremlerin de yaşan possiblyabileceğini ancak 7 büyüklüğündeki depremin her daim varlığını koruduğunu vurguladı.

