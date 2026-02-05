Fenerbahçe Jhon Duran’la Anlaşmayı Feshetti

Fenerbahçe’de transfer dönemi kıpır kıpır geçiyor. Sarı-Lacivertli ekip, forvet hattını tamamen yenileyerek Youssef En-Nesyri ile yollarını ayırdı. Sezon başında Al-Nassr’dan kiralanan Kolombiyalı forvet Jhon Duran ile de vedalaşmaya karar verildi.

FENERBAHÇE RESMEN FESHETTİ

Jhon Duran’ın yeterli performansı sergileyememesi sonucunda Fenerbahçe, oyuncunun kiralık sözleşmesini iptal etti. Boşta kalan Duran, Rus kulübü Zenit ile anlaştı. Rus medyasında yer alan haberlere göre; Zenit, bu transfer için (kiralama ücreti ve bonuslarla birlikte) yaklaşık 4 milyon Euro ödediği konsensüsüne varıldı. Yapılan anlaşmada, satın alma opsiyonunun olmadığı bilgisi de paylaşıldı.

TARAFTARLARDAN TEPKİ

Transferin duyulmasının ardından Zenit taraftarları sosyal medya aracılığıyla itirazlarını dile getirmeye başladı. Jhon Duran’ın önceki dönemlerde yaşadığı disiplin sorunları, Rus futbolseverler arasında endişe yaratmaya başladı. Medyada, genç futbolcunun “sabıka kaydı” şu şekilde sıralandı: Agresif tutumları ve gereksiz kırmızı kart alması, antrenmanlara geç kalma alışkanlığı, takım arkadaşlarıyla yaşadığı iletişim sorunları. Fenerbahçe’de “soru işareti” olarak değerlendirilen Duran, şimdi kariyerine Rusya’da bu tartışmaların gölgesinde devam edecek.

