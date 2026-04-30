Adana’da Sel Felaketi: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Adana’da sel felaketi yaşandı.

Akşam saatlerinde etkili hale gelen sağanak yağış ve dolu, Kozan ilçesinde Tabak Deresi’nin taşmasına yol açtı. Taşkın nedeniyle Bucak yolu üzerindeki Karabuzağı Mahallesi Döşeme mevkiinde bağlantı yolları su ve çamurla kaplanarak trafiğe kapandı. Yolda bulunan bazı araçlar ise sel sularında mahsur kaldı.

OTOMOBİLİ SELE KAPILDI

Alper Büyükdoğan, kullandığı otomobille sel akıntısına kapıldı. Büyükdoğan ve arkadaşı Kamber Ünüvar, panikle araçtan atlamak durumunda kaldı. Büyükdoğan, bir tele tutunurken, Kamber Ünüvar akıntıya kapılarak kayboldu.

2 KİLOMETRE UZAKLIKTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay yerine arama-kurtarma ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralı olan Alper Büyükdoğan’ı hastaneye kaldırırken, Kamber Ünüvar’ın düştüğü yerin 2 kilometre uzağındaki bir narenciye bahçesinde cansız bedeni bulundu. Sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Ünüvar’ın hayatını kaybettiği ortaya çıktı.

KORKU DOLU ANLAR

Alper Büyükdoğan, korku dolu anları paylaşarak, “Arkadaşımın kapısını açtım atlasın diye önce o sonra ben atladım. Ben telden tutundum, arkadaşım tutunamadı, sele kapıldı” dedi.

VALİLİKTEN RESMİ AÇIKLAMA

Adana Valiliği, olay hakkında resmi açıklamada bulundu. Açıklamada, “29 Nisan 2026 günü saat 18:50 sıralarında, ilimiz Kozan ilçesine bağlı Eskikabasakal, Tavşantepe ve Acarmantaş Mahallelerinde ani ve yoğun yağış nedeniyle sel ve su taşkınları meydana gelmiştir. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine, ekipler hızla bölgeye sevk edilmiştir” denildi.

Açıklamada, “Sel sularına kapılan araçtaki (2) vatandaşımızdan (1) vatandaşımız kurtarılmış, hastaneye sevk edilmiş, suya kapıldığı değerlendirilen (1) vatandaşımızın arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Yapılan arama çalışmaları sonucunda kaybolan vatandaşımızın maalesef cansız bedenine ulaşılmıştır. Bölgede, AFAD koordinasyonunda; tüm ekiplerin katılımı ile çalışmalar devam etmektedir” bilgisi verildi.

Son olarak hayatını kaybeden vatandaş için Allah’tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır dileği ile, selden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun mesajı iletildi.

Gündem

Amed Sportif Faaliyetler Süper Lig İle Yan Yana

Amed Sportif Faaliyetler, 1. Lig'deki son maçında Iğdır FK'ya karşı galip gelirse, tarihinde ilk kez Süper Lig'e yükselebilecek.
Gündem

Trabzonspor’un Felipe Augusto İle Deplasman Performansı

Trabzonspor'un 22 yaşındaki forveti Felipe Augusto, bu sezon 31 hafta sonunda 13 gol atarken, bu gollerin 10'unu deplasman maçlarında kaydetti.
Gündem

Alman Devi Borussia Dortmund Dorgeles Nene İçin Devrede

Fenerbahçe, Salzburg'dan 18 milyon Euro'ya transfer ettiği Dorgeles Nene için 25 milyon Euro talep ediyor. Alman kulübünden resmi bir teklif alındığı bildirildi.
Gündem

PSG Bayern Münih Maçında Rekorlar Kırıldı

Paris Saint Germain ve Bayern Münih arasında oynanan 5-4'lük UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, 9 golle tarihe geçti ve birçok rekor kırdı.
Gündem

Yasin Kol’un Dev Derbi Performansı Değerlendirildi

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde görev yapan hakem Yasin Kol, 8.8 puan alarak "çok iyi/mükemmel" olarak değerlendirildi.