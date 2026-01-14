Adana’da Silah Baskını: Dört Kişi Tutuklandı

Adana’da YASA DIŞI SİLAH OPERASYONU

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Gülbahçesi Mahallesi’nde bulunan bir adreste yasa dışı silah ve mühimmat bulundurduğu bilgisine ulaştı. Bu bilgi doğrultusunda, A.U. isimli vatandaşa (40) ait eve operasyon gerçekleştirildi.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Evde yapılan arama sonucunda bir adet kalaşnikof piyade tüfeği, 47 adet uzun namlulu tüfek mermisi, bir el bombası ve ruhsatsız bir tabanca bulundu. Operasyon sırasında evde mevcut olan A.U. ile birlikte Y.C. (44), S.C. (17) ve C.C. (18) gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edilerek, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.