Trump’tan Düşük Göçmen Suçları İçin Sert Eleştiriler

Beyaz Saray’daki etkinlikte, yakınlarını düzensiz göçmenlerin işlediği suçlar sonucunda kaybeden aileler misafir edildi. Programda konuşan Trump, Demokratları sert bir dille eleştirerek, “Bu odadaki herkes yalnızca sonsuz bir kayıp yaşamakla kalmadı, aynı zamanda yabancı suçluların konforunu Amerikan vatandaşlarının güvenliğinin önüne koyan siyasetçilerin de mağduru oldu” şeklinde ifadelerde bulundu. Etkinlikte söz alanlar arasında, 2024’te University of Georgia kampüsünde koşuya çıktığı sırada hayatını kaybeden hemşirelik öğrencisi Laken Riley’in annesi Allyson Phillips de yer aldı. Phillips, “Bu herhangi bir ailenin başına gelebilirdi. Benim ailemin başına geldi. Sizin ailenizin de başına gelebilirdi” dedi. Riley’in ölümü, Amerika’da göç ve sınır güvenliği tartışmalarının sembollerinden biri olmuştu.

BOLD ANLATIMLA YEREL YÖNETİCİLERİ ELEŞTİRİYOR

Trump, Minneapolis Belediye Başkanı’nı da hedef alarak, bazı yerel yöneticilerin suçluları koruduğunu iddia etti ve bunu “hastalıklı” bir durum olarak nitelendirdi. Sınır güvenliği konusundaki başarılı sonuçlarını öne çıkaran Trump, geçmişte suikasta uğrayan başkanlara atıfta bulundu. “Sadece sonuç alan başkanların peşine düşüyorlar” diyerek Abraham Lincoln ve John F. Kennedy’yi örnek verdi. “Belki ben de biraz daha az sonuç alan biri olmak istemeliyim. Bu süreci biraz yavaşlatabilir miyiz?” diye sorarak kendisine yönelik tehditlere dikkat çekti.

GÜÇLÜ EKONOMİ VURGUSU

Trump, başkanlığının ikinci döneminde yapacağı ilk “Birliğin Durumu” konuşmasına değinerek, ülke ekonomisinin “tarihin en güçlü döneminde” olduğunu savundu. “Uzun bir konuşma olacak, çünkü ele alacak çok konumuz var” ifadelerini kullanarak, izleyicilere hitap etti.

