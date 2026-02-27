Adana Hastanesinde Hatalı İlaç Kullanımı İddiası

Adana’da HATALI İLAÇ KULLANIMI OLDU

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaşanan bir olayda, kas ağrısı çeken Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), sağlık ekiplerinden kendisine kas gevşetici ilaç verilmesini talep etti. Uygulanan ilacın ardından fenalaşan doktorun kalbi durdu. Hızlı müdahaleler sonucunda Dr. Ş.G.A hayata döndürüldü.

YALNIZCA İDDİA DEĞİL

Yoğun bakım servisine kaldırılan Dr. Ş.G.A’nın tedavi sürecinde, isim benzerliği sebebiyle yanlış ilaç uygulanmış olabileceği öne sürüldü. Şu anda yoğun bakımda tedavi gören doktorun durumu ise kritik aşamasını koruyor.