Adana Hastanesinde Hatalı İlaç Kullanımı Yaşandı

Adana’da HATALI İLAÇ KULLANIMI

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleşen olayda, bir doktorun hatalı ilaç kullanımı sonucu hayatı tehlikeye girdi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ş.G.A (43), görev sırasında kas ağrısı hissetmesi üzerine sağlık çalışanlarından kas gevşetici ilaç temin edilmesini istedi. Ancak, ilacın uygulanmasının ardından fenalaşan doktorun kalbi durdu.

HAYATİ TEHLİKE

Yapılan müdahalelerle yeniden hayata döndürülen Dr. Ş.G.A, hastanenin yoğun bakım servisine alınarak tedavi edilmeye başlandı. İddialara göre, hastanede isim benzerliği nedeniyle yanlış bir ilacın doktora uygulanmış olabileceği öne sürülüyor. Yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam eden doktorun hayati tehlikesinin sürdüğü bildiriliyor.

