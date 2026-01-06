Adem Yeşilyurt Fenerbahçe İle Anlaşmaya Çok Yakın

Karşıyaka’nın 18 yaşındaki kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Bu sezon profesyonel liglerde ilk kez sahneye çıkan genç futbolcu, forma giydiği 9 maçın 5’inde ilk 11’de yer aldı. Oynadığı toplam 560 dakikada 1 gol ve 2 asist yaparak etkili bir performans sergileyen Adem, çeşitli kulüplerin ilgisini üzerine çekmeyi başardı.

İLK ADIM TRABZONSPOR’DAN

Ülke içinde ve dışında birçok kulüp, genç yetenek için Karşıyaka ile iletişime geçerken, bu süreçteki ilk somut adım Trabzonspor’dan geldi. İzmir’de gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar bonservis bedeli konusunda uzlaşamayınca, Karşıyaka teklifi yetersiz bulup süre talep etti.

FENERBAHÇE DEVREDE

Görüşmelerin tıkanmasının ardından, Adem Yeşilyurt ile ilgilenen diğer bir kulüp olan Fenerbahçe, devreye girdi. Karşıyaka, sarı-lacivertli kulübün 1 milyon euro civarındaki teklifine olumlu yaklaşıp anlaşma noktasında müzakerelere başladı. Transferin en geç önümüzdeki hafta resmi olarak sonuçlanması bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA KALMASI İSTENİYOR

Karşıyaka’nın, bir anlaşma sağlanması durumunda sonraki satıştan pay talep ettiği ve Adem’in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı formayı giymeye devam etmesini istediği öğrenildi.