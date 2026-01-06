Adem Yeşilyurt Fenerbahçe ile Anlaşmaya Yakın

Karşıyaka’nın genç kanat oyuncusu Adem Yeşilyurt, futbol dünyasında adından söz ettirmeye devam ediyor. Bu sezon profesyonel liglerde ilk defa yer alan 18 yaşındaki atlet, çıktığı 9 karşılaşmadan 5’inde başlangıç kadrosunda sahaya çıkarak dikkatleri üzerine çekti. Toplamda 560 dakikada 1 gol ve 2 asistlik bir performans sergileyen Adem, birçok kulübün radarına girmeyi başardı.

İLK SOMUT ADIM TRABZONSPOR’DAN

Genç oyuncu için yerli ve uluslararası birçok takım, Karşıyaka ile iletişime geçerken, Trabzonspor ilk somut teklifi sunan kulüp oldu. İzmir’de gerçekleştirilen görüşmelerde taraflar bonservis üzerinde uzlaşamayınca, Karşıyaka gelen teklifi yeterli bulmayarak süre talep etti.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Görüşmelerin durma aşamasına gelmesinin ardından, Adem Yeşilyurt ile ilgilenen bir başka kulüp olan Fenerbahçe sürece dahil oldu. Karşıyaka, sarı-lacivertli takımın yaklaşık 1 milyon euro değerindeki teklifine olumlu bakarak, anlaşma sağlamak üzere müzakerelere başladı. Transferin önümüzdeki hafta içinde resmileşmesi bekleniyor.

SEZON SONUNA KADAR TAKIMDA KALMASI HEDEFLENİYOR

Karşıyaka’nın anlaşma sağlanması durumunda, sonraki satıştan pay talep edeceği ve Adem’in sezon sonuna kadar yeşil-kırmızı forma ile mücadele etmeye devam etmesini istediği öğrenildi.