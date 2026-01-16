Adıyaman’da Otomobil Alev Aldı, Yangına Müdahale Edildi

Otomobil Alev Aldı

02 AAP 674 plakalı bir otomobil, Adıyaman merkez Altınşehir Mahallesi Sanayi Kavşağı yakınlarında alev alarak yangın çıkardı. Sebebi henüz belirlenemeyen yangın kısa sürede büyüyerek otomobili bir alev topuna dönüştürdü.

VATANDAŞLAR MÜDAHALE ETTİ

Yangına çevredeki vatandaşlar ve esnaf müdahale etmeye çalıştı, ancak yaptıkları müdahale yetersiz kalınca durumu kontrol altına almak için olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı.

TRAFFİK KAPATILDI

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevleri söndürme çalışmasına başlarken, bu esnada karayolu da trafiğe kapatıldı. Meydana gelen yangında herhangi bir yaralanma ya da ölüm gerçekleşmezken, otomobilde hasar oluştu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.