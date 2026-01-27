Adıyaman’da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

adiyaman-da-otomobil-ve-hafif-ticari-arac-carpisti

Edinilen bilgilere göre, Ferit B. yönetimindeki 01 GK 143 plakalı otomobil ile henüz kimliği belirlenemeyen 27 AOL 332 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi’nde, eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Bu çarpışmanın sonucunda, ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Deniz B. ve Aslı B. yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Kütahya-Eskişehir Karayolu’nda Tır Devrildi

Kütahya-Eskişehir yolunda yoğun yağış, meyve yüklü bir tırın devrilmesine neden oldu. Kaza, Sofça köyü yakınlarında yolun kayganlaşması sonucu gerçekleşti.
Gündem

Çankırı’da Yoğun Sis Görüş Mesafesini Kısıtlıyor

Çankırı'da yoğun sis nedeniyle şehirlerarası yollarda görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü, sürücüler zor anlar yaşadı.
Gündem

Erciş’te Araç Yangınında Sürücüsü Karla Müdahale Etti

Van'ın Erciş ilçesinde, yolda ilerleyen bir otomobilin motoru alev aldı. Yangına, çevredekiler karla müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı.
Gündem

Hatay’da Yangın Sonrası Konteyner Kullanılamaz Hale Geldi

Hatay'da çıkan yangında bir konteyner alevler içinde kalarak kullanılamaz hale geldi. Yangının sebebi henüz belirlenemedi.
Gündem

Marmaris’te Fırtına Nedeniyle Cami Minarede Onarım Başladı

Marmaris'te fırtınadan etkilenen caminin minaresinin külahının onarımı için belediye ekipleri harekete geçti.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.