Adıyaman’da Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı

Edinilen bilgilere göre, Ferit B. yönetimindeki 01 GK 143 plakalı otomobil ile henüz kimliği belirlenemeyen 27 AOL 332 plakalı hafif ticari araç, Adıyaman’ın Sümerevler Mahallesi’nde, eski Besni Caddesi üzerinde çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Bu çarpışmanın sonucunda, ismi öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü ile otomobilde bulunan Deniz B. ve Aslı B. yaralandı. Olay yerine acil sağlık ve itfaiye ekipleri yönlendirildi.

YARALILAR HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Olay yerine ulaşan ekipler, yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra, onları Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.