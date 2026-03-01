Adıyaman’da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

adiyaman-da-seyir-halindeki-otomobil-yandi

Edinilen bilgilere göre, Besni ilçesinde bulunan Çamlıca köyünde seyir halindeki M.G.B. yönetimindeki 44 AEB 190 plakalı otomobil, bilinmeyen bir nedenle alev almış. Kısa sürede büyüyen yangın, aracı sararak ciddi hasara yol açmış. İhbarın ardından olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürmüş. Olayla ilgili olarak soruşturma süreci başlatılmış.

YANGIN SÜRECİ

Otomobilin yangınına dair detaylar, alevlerin aracın tamamını sardığı yönünde. Ekiplerin hızlı müdahalesi yangının daha fazla yayılmasını engelleyerek durumu kontrol altına almış.

İTFAİYE MÜDAHALESİ

Olay yerine ulaşan itfaiye timleri, yangına anında müdahale ederek alevleri söndürmüş. Ancak, yangın sonucunda oluşan hasar, aracın kullanılamaz hale gelmesine neden olmuş.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yangın olayı ile ilgili olarak yerel emniyet birimleri tarafından soruşturma süreci başlatılmış durumda. Gelişmeler yakından takip ediliyor.

