Siirt’te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Bağcılar Mahallesi’nde KAZA

Elde edilen bilgilere göre, Bağcılar Mahallesi’nde Ersin G. yönetimindeki araç, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucunda şarampole düştü. Olayın bildirilmesinin ardından sağlık ekipleri, jandarma ve AFAD görevlileri hızlı bir şekilde olay yerine yönlendirildi.

YARALILAR BELİRLENDİ

Yapılan incelemelerde sürücünün yaralandığı, yanında bulunan Rahime Poş’un ise hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Poş’un cenazesi ise morga kaldırıldığı bildirildi.

INCELME DEVAM EDİYOR

Kaza ile ilgili olarak olay yeri üzerinde detaylı inceleme çalışmaları başlatıldı.