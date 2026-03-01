Beydini Köyünde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Yandı

beydini-koyunde-yangin-iki-katli-ahsap-ev-yandi

Olay, Beydini köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İlyas Öğrünç isimli bireye ait iki katlı ahşap yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı sardı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ne yazık ki ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar başlatıldı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Edirne’deki Tır Yangınında Domatesler Zarar Gördü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir domates yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Gündem

Adıyaman’da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil yangına neden oldu ve tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Siirt’te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.
Gündem

Samsun Terme’de Su Taşkını ve Kar Yağışı Etkisi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili sağanak tarım arazilerini suyla doldururken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı 1 metreyi geçerek bölgedeki kış koşullarını ağırlaştırdı.
Gündem

Devrek’te Motosiklet Sürücüsü Otobüsle Çarpışarak Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde gerçekleşen bir trafik kazası sonucunda bir kişi yaşamını yitirdi.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.