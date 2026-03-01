Beydini Köyünde Yangın: İki Katlı Ahşap Ev Yandı

Olay, Beydini köyünde gerçekleşti. Alınan bilgilere göre, İlyas Öğrünç isimli bireye ait iki katlı ahşap yapıda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Kısa sürede büyüyen alevler tüm yapıyı sardı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri gönderildi.

İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucunda yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ancak ne yazık ki ahşap ev tamamen yanarak kullanılamaz duruma geldi. Olayın çıkış nedeni ile ilgili araştırmalar başlatıldı.