Mustafakemalpaşa’da Karanlıkta Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

Kaza, Güllüce mevkiinde meydana geldi

KAZA DETAYLARI

Mustafakemalpaşa-Balıkesir karayolunda, bir taş fabrikası önünde talihsiz bir olay gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir yönüne doğru seyreden 16 EE 822 plakalı aracın sürücüsü, karanlıkta bir şahsa çarptığını fark ederek yolun sağında durdu. Araç sürücüsü, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Bu esnada, aynı yönde hareket eden diğer araçların, karanlık nedeniyle yerde yatan şahsı göremediği ve üzerinden geçtiği ifade edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık incelemesi yapıldı ve cenaze, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.