Mustafakemalpaşa’da Karanlıkta Yaya Kaza Sonucu Hayatını Kaybetti

mustafakemalpasa-da-karanlikta-yaya-kaza-sonucu-hayatini-kaybetti

Kaza, Güllüce mevkiinde meydana geldi

KAZA DETAYLARI

Mustafakemalpaşa-Balıkesir karayolunda, bir taş fabrikası önünde talihsiz bir olay gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Balıkesir yönüne doğru seyreden 16 EE 822 plakalı aracın sürücüsü, karanlıkta bir şahsa çarptığını fark ederek yolun sağında durdu. Araç sürücüsü, yerde hareketsiz yatan bir kişiyle karşılaştı. Bu esnada, aynı yönde hareket eden diğer araçların, karanlık nedeniyle yerde yatan şahsı göremediği ve üzerinden geçtiği ifade edildi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Yaralı şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Olayla ilgili olarak savcılık incelemesi yapıldı ve cenaze, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

POLİS EKİPLERİ İNCELEME BAŞLATTI

Polis ekipleri kazayla ilgili detaylı bir inceleme süreci başlattı.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Bingöl Elazığ Kara Yolunda Feci Kaza: 2 Ölü

Bingöl'de meydana gelen trafik kazasında otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonucunda 2 kişi yaşamını yitirirken, 2 kişi de yaralandı.
Gündem

Edirne’deki Tır Yangınında Domatesler Zarar Gördü

Edirne'nin Havsa ilçesinde bir domates yüklü tırda yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına hızlıca müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Gündem

Adıyaman’da Seyir Halindeki Otomobil Yandı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir otomobil yangına neden oldu ve tamamen yandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Gündem

Siirt’te Otomobil Şarampole Yuvarlandı: 1 Kişi Hayatını Kaybetti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi ise yaralandı.
Gündem

Samsun Terme’de Su Taşkını ve Kar Yağışı Etkisi

Samsun'un Terme ilçesinde etkili sağanak tarım arazilerini suyla doldururken, yüksek kesimlerdeki kar yağışı 1 metreyi geçerek bölgedeki kış koşullarını ağırlaştırdı.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.