Samsun Terme’de Su Taşkını ve Kar Yağışı Etkisi

samsun-terme-de-su-taskini-ve-kar-yagisi-etkisi

SAMSUN, YAĞIŞLARLA MÜCADELE EDİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı verilere göre, Samsun son 24 saat içerisinde en fazla yağış alan iller arasında üçüncü sırada yer aldı. Terme ilçesinde, sahil bölgesinde gün boyunca aralıksız devam eden yağışlar, tarım arazilerini suyla doldurdu. Ayrıca yüksek kesimlerdeki kar yağışı, bir metreyi aşan kar kalınlıklarının oluşmasına neden oldu.

SU TAŞKINLARI TRAFİĞİ ETKİLEDİ

Terme’nin Ahmetbey Mahallesi’nde yer alan kavaklık arazide birikerek yola taşan su, bölgedeki trafik akışını engelledi. Yağışın şiddetinin azalmasıyla birlikte yolları kaplayan su, kanallar aracılığıyla tahliye edilmeye başlandı.

TERME BELEDİYESİ HAREKETE GEÇTİ

Yüksek kesimlerde, özellikle Kocamanbaşı, Kesikkaya, Ambartepe ve Örencik Mahalleleri’nde kar yağışının etkili olduğu gözlemlendi. Bu bölgelerde, yoğun yağışın ardından kar kalınlığı yer yer bir metreyi aştı. Terme Belediyesi, bu duruma müdahale ederek gerekli önlemleri almak üzere seferber oldu.

