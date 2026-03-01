Edirne’deki Tır Yangınında Domatesler Zarar Gördü

edirne-deki-tir-yangininda-domatesler-zarar-gordu

Edinilen bilgilere göre, Havsa ilçesinin Çukurköy mevkiinde domates yüklü bir tırda seyir halindeyken dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü, durumu fark ederek aracı yolun kenarına çekti ve 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede alevler tırı sarmasına rağmen, ekiplerin etkili müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Bu esnada kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü olarak gerçekleştirildi. Yangın sonucunda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tır tamamen kullanılamaz hale geldi.

DOMATESLER ZARAR GÖRDÜ

Araçta bulunan yüklü miktardaki domatesin büyük bölümünün zarar gördüğü belirtildi. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

