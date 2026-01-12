Adıyaman’daki Kazada 3 Kişi Hayatını Kaybetti

Adıyaman’da meydana gelen trafik kazasında, yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, Kahta–Adıyaman karayolu yakınlarındaki Habipler Köyü’nde gerçekleşti.

KAZA DETAYLARI

Elde edilen bilgilere göre, sürücüsü henüz tespit edilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsü, yine kimliği belirlenemeyen bir otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın ardından çevredekilerin ihbarı ile olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

SAĞLIK GÖREVLİLERİNİN KONTROLÜ

Sağlık ekiplerinin gerçekleştirdiği incelemede, otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlendi. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, kazanın ardından bir süre trafiğe kapalı kalan yol, ekiplerin çalışmalarının tamamlanmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.