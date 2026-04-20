Adli Yargıda Görev Değişiklikleri Gerçekleşti

HSK BİRİNCİ DAİRESİNDEN YENİ ATAMALAR

HSK Birinci Dairesi tarafından hazırlanan adli yargı kararnamesi, resmi internet sitesinde yayımlandı. Kararnamede, adli yargıda görevli 14 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklikler yapıldığı bildirildi.

ATAMA YAPILAN İSİMLER AÇIKLANDI

Yapılan atamalar çerçevesinde, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Yılmaz, Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına atanırken; Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi Armağan Buran da aynı makama atandı. Antalya Cumhuriyet Başsavcıvekili Mehmet Ali Yüce, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı görevine geçerken, Yargıtay Tetkik Hakimi Gökçe Demirci Yıldız, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atandı. Ayrıca; Karaman Cumhuriyet Savcısı Muhammet Sarı Yargıtay Cumhuriyet Savcılığına, Ankara Cumhuriyet Savcısı Doğan Çabuk ise Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcılığına getirildi. Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Musa Talih’in ataması ise Isparta Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına oldu.

YENİ GÖREVLERİN DAĞILIMI

Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi Üyesi Canan Karaaslan, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Üyeliğine atanırken; Diyarbakır Hakimi Vedat Efe, Burdur Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına geçiş yaptı. Burdur Hakimi Esra Nur Talih ise Isparta Hakimliğine atanırken, Yalvaç Cumhuriyet Savcısı Burak Özer, Çubuk Cumhuriyet Savcılığına atandı. Bodrum Cumhuriyet Savcısı Oğuz Saylam, Elmalı Cumhuriyet Başsavcılığına, Nazilli Hakimi Aslıhan Erhan, Ankara Hakimliğine ve Ankara Batı Cumhuriyet Savcısı Şerife Evleksiz de Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

