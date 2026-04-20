Erzurumspor Süper Lig’e Yükselmeyi Garantiledi

Trendyol 1. Lig’in 36. haftasında Sipay Bodrum FK ile Erzurumspor FK, Bodrum İlçe Stadı’nda bir araya geldi.

TÜM DİKKATLER ERZURUMSPOR’DA

Trendyol 1. Lig’de son üç haftaya liderlik ile giren Erzurumspor FK, Sipay Bodrum FK karşılaşmasında 1-1 berabere kalarak elde ettiği bir puan ile Süper Lig’e yükselebileceğini garantiledi. Mavi-beyazlı ekip, beş yıl aradan sonra tekrar Süper Lig’e dönmüş oldu.

Bir dönem 2017-2018 sezonunda play-off, 2019-2020 sezonunda ise doğrudan Süper Lig’e yükselme başarısını göstermesine rağmen yeniden 1. Lig’e düşen Erzurumspor FK, bu sezon elde ettiği başarı ile taraftarlarını sevindirdi.

TARAFTARLAR SEVİNÇ İÇİNDE

Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen Erzurumspor FK’nın taraftarları, bu başarıyla birlikte büyük bir sevinç yaşadı. Takımlarının bu başarısını coşkuyla kutlayan taraftarlar, stat çevresinde ve sosyal medya üzerinden mutluluklarını paylaştı.

BAŞKAN’DAN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurumspor’a yönelik tebrik mesajında bulundu. Erdoğan, “Bugün alınan sonuçlarla birlikte Trendyol Süper Lig’e yükselmeyi garantileyen, bu sezon oynadığı futbolla herkesin takdirini kazanan Erzurumspor’u, Erzurumlu tüm kardeşlerimi, tüm dadaşları yürekten tebrik ediyorum. Erzurumspor’a Süper Lig’de şimdiden başarılar diliyorum,” dedi.