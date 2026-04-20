İstanbul Lider Koleji’nden Önemli Uluslararası İş Birlikleri

İstanbul Lider Koleji, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yer alan köklü yükseköğretim kurumlarından Doğu Akdeniz Üniversitesi ve sanat ile tasarımda öne çıkan Arkın Sanatlar ve Tasarım Üniversitesi (ARUCAD) ile önemli iş birliği protokollerine imza attı. Protokoller, İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme’nin katılımıyla düzenlendi.

PROTOKOL ANLAŞMALARI ÖĞRENCİLERİ DESTEKLEYECEK

İmzalanan anlaşmalar sayesinde, İstanbul Lider Koleji öğrencilerine akademik gelişimlerini destekleyecek çeşitli fırsatlar sunulması planlanıyor. Bu iş birliklerinin amacı, öğrencilere uluslararası bir bakış açısı kazandırarak gelecek hedeflerine daha sağlam adımlarla ilerlemelerini sağlamak. Öğrencilerin, üniversite düzeyindeki akademik çalışmalarla erken yaşta tanışıp, uluslararası ölçekte rekabet edebilecek donanımlar edinmesi hedefleniyor.

ARUCAD İLE SANAT VE TASARIM ALANINDA YENİ İMKANLAR

Sanat, tasarım, iletişim ve sahne sanatları gibi alanlarda özgün üretimi teşvik eden ARUCAD ile gerçekleştirilen protokol ile öğrencilerin disiplinlerarası bir bakış açısına sahip olması ve uluslararası platformlarda kendilerini ifade edebileceği yeni imkanlar sağlanması bekleniyor.

EĞİTİMDE KALİTE VE SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARI VURGUSU

Konuyla ilgili açıklamada bulunan İstanbul Lider Koleji İcra Kurulu Başkanı Filiz Kepme, eğitimde kaliteyi ve sürdürülebilir başarıyı hedefleyen bu tür iş birliklerinin artarak devam edeceğini ifade etti. Ayrıca, Türkiye’de ve yurtdışında farklı üniversitelerle yapılacak yeni anlaşmalarla öğrencilerin akademik gelişimlerinin desteklenmeye devam edeceğine dikkat çekti.

Kolej, yenilikçi eğitim vizyonu ve farklı yaklaşımları ile Türkiye genelinde öncü uygulamalara imza atmaya devam ediyor.