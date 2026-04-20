Galatasaray’dan Uğurcan Çakır İçin Yeni Hamle

Galatasaray, Trabzonspor’dan kadrosuna dahil ettiği Uğurcan Çakır ile sezona damgasını vuran isimlerden birine sahip oldu. Sarı-kırmızılı ekibin başkanı Dursun Özbek’in dikkat çekici bir karar alacağı öğrenildi.

YENİ HAMLE HAZIRLIĞI

Sezon başında Uğurcan Çakır’ı Trabzonspor’dan transfer eden Galatasaray, milli kaleci için yeni bir adım atmaya hazırlanıyor. Bu hamle, futbolcunun gösterdiği performansın ardından gündeme geldi.

INTER VE BAYERN MÜNİH İLGİSİ

Uğurcan Çakır’ın performansı nedeniyle Inter ve Bayern Münih gibi dev kulüplerin ilgisini çektiği iddia ediliyordu. Yapılan habere göre, Galatasaray yönetimi Inter’in Çakır’a olan ilgisini doğruladı. Başkan Dursun Özbek’in, cazip tekliflerin olmaması durumunda kalecisini satmayı düşünmediği ve Uğurcan ile ilgili görüşünün olumlu olduğu aktarıldı.

MAAŞINA YÜZDE 100 ZAM

Başkan Özbek’in, Uğurcan Çakır’a mevcut 110 milyon lira maaşına yüzde 100 zam yapma kararı aldığı belirtildi. Tecrübeli kaleci ile yolları ayırmanın gündemde olmadığı ifade edilirken, bu hamle Çakır’ı gösterdiği performans nedeniyle ödüllendirmek amacı taşıyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon Galatasaray formasıyla 40 maça çıkan Uğurcan Çakır, kalesinde 40 gol görürken 14 maçta ise filelerini korudu. 15 milyon euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki kaleci için yaz transfer dönemi oldukça hareketli olacak gibi görünüyor.