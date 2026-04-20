Japonya’da 7.4 Büyüklüğünde Deprem Oluştu

JAPONYA’DA 7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Japonya’nın kuzey kesiminde 7,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Şiddetli sarsıntının ardından kıyı bölgeleri için tsunami uyarısı yapıldı.

3 METREYE KADAR DALGA UYARISI

Ulusal yayın organının verdiği bilgiye göre, Iwate Prefektörlüğü ve Hokkaido bölgesinde tsunami dalgalarının 3 metreye kadar ulaşabileceği bildirildi. Yetkililer, kıyı bölgelerinde yaşayanlara derhal yüksek alanlara çıkmaları konusunda çağrıda bulundu.

DALGALARIN ART ARDA GELEBİLECEĞİ UYARISI

Japonya’dan gelen resmi açıklamada, tsunami dalgalarının kıyılara ulaşmaya başladığı ve birden fazla dalga gelebileceği ifade edildi. Dalgaların beklenenden daha erken ya da geç ulaşabileceği ve tahmin edilen seviyelerden daha yüksek olabileceği özellikle vurgulandı.

HALKA ACİL TAHLİYE ÇAĞRISI

Yetkililer, kıyı şeridi ve nehir ağızlarından uzak durulması gerektiğini belirterek, uyarılar kaldırılana kadar güvenli alanlarda kalınmasının önemini duyurdu. Olası hasarların tespiti için ekiplerin teyakkuzda olduğu bilgisi verildi.