Adnan D.’nin Doğum Günü Partisindeki Darp İddiaları

İş insanı Adnan D.’nin doğum günü kutlaması, şiddet ve casusluk suçlamaları ile savcılığa taşındı. Rus misafir Maria A., darp edildiğini iddia ederken Adnan D. ise gizli kayıt, yapay zekâ manipülasyonu ve şantajla karşılık olarak suç duyurusunda bulundu.

OLAY YERİNDE TEMEL İDDİALAR

Haber kaynaklarına göre, İstanbul’a tatil için gelen Rus vatandaşı Maria A., 18 Kasım 2025’te Beşiktaş Levent’te bir kitap ofisinde düzenlenen Adnan D.’nin doğum günü partisinde yer aldı. İddialara göre, gece ilerledikçe Maria A., bahçeye geçtiklerinde model ve kick boksçu Büşra Karataş’ın saldırısına uğradı; saçından çekilerek yere düşen Maria A.’nın başının fayansa çarptığı öfne sürüldü. Ayrıca Maria A., Adnan D.’nin de kendisine itekleme yaptığını iddia etti. Olay sonrası hastaneden darp raporu alarak Büşra Karataş, Adnan D. ve şirket yöneticisi Mustafa C. hakkında suç duyurusunda bulundu.

KARŞI SUÇLAMALAR VE SAVCILIĞA BAŞVURU

Soruşturmanın devam etmesi sırasında Adnan D. de Maria A. ve onun arkadaşı Anzhelika E. hakkında savcılığa başvurdu. Verdikleri dilekçede, Maria A.’nın akıllı gözlükle izinsiz gizli kayıt yaptığı, bu görüntülerin ise yapay zekâ ile değiştirilip sosyal medyada yayımlandığı ve şantaj amacıyla kullanıldığı belirtildi. Adnan D., paylaşımlarla kendisinin ve şirketinin hedef alındığını, ailesi ile iş çevresine tehdit içerikli mesajlar gönderildiğini ifade ederek, şüpheliler hakkında kamu davası açılmasını talep etti.