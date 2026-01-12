Trump Grönland Konusunda Kesin Açıklamalarda Bulundu

trump-gronland-konusunda-kesin-aciklamalarda-bulundu

Donald Trump, Air Force One uçağında gazetecilere yaptığı açıklamada, Grönland ile ilgili olarak bir anlaşmaya açık olduğunu belirtse de, ABD’nin bu konuda kararlı olduğunun altını çizdi. “Eğer biz Grönland’ı almazsak, Rusya ya da Çin alır ve buna izin vermeyeceğim” ifadelerini kullandı. Fakat Moskova veya Pekin’in Grönland üzerinde herhangi bir talebi bulunmuyor. Trump, Grönland’ın savunma durumunu alaycı bir dille değerlendirerek, “iki köpek kızağı” ile “muhripler ve denizaltılarla” karşı karşıya olduklarını savundu.

NATO ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

Trump, NATO’ya olası yansımaları konusunda ise “Bu NATO’yu etkilerse, etkiler. Ama onlar bize bizden daha çok ihtiyaç duyuyor” ifadesini kullandı. Ayrıca, savunma harcamalarının artırılması için yaptığı baskının ittifakı ‘kurtardığını’ da dile getirdi.

DANİMARKA’YA YANSIMALARI

Trump’ın ifadeleri, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen’in açıklamalarından saatler sonra geldi. Başbakan Frederiksen, Danimarka’nın ‘kader anı’ nı yaşadığını belirterek, ABD’nin NATO’ya sırtını dönme olasılığından dolayı endişeli olduklarını ifade etti. Frederiksen, “Eğer Amerikalılardan gördüğümüz şey, bir müttefiki tehdit ederek Batı ittifakına ve NATO iş birliğine sırt çevirmekse, bu şimdiye kadar yaşamadığımız bir durumdur ve her şey durma noktasına gelir” dedi.

DIPLOMATIK GİRİŞİMLER

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, bu hafta Danimarkalı yetkililerle görüşeceğini ve ‘satın alma’ opsiyonunu gündeme getirdiğini açıkladı.

Avrupalı liderler, Grönland ve Danimarka’nın egemenlik haklarına vurgu yaparken, Trump’ı nasıl caydıracaklarına dair somut bir strateji geliştiremediler. Avrupa medyasına göre, alternatifler arasında diplomatik girişimler, Arktik güvenliğinin arttırılması, ekonomik yaptırımlar ve NATO çerçevesinde askeri varlığın güçlendirilmesi yer alıyor. Danimarka birlikleri, Eylül 2025’te Grönland’ın Kangerlussuaq bölgesinde NATO tatbikatlarına katılmıştı. Ancak Trump’ın bu açıklamaları, Avrupa basınına göre ittifak içerisinde yeni bir krizin yaşanabileceğini işaret ediyor.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Fenerbahçe, Ademola Lookman'ın transferi için maddi anlaşmaya vardı. Atalanta ise yüksek taleplerine rağmen bu süreçte zorluk yaşıyor.
Gündem

Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe, Galatasaray'ı 2-0 yenerek kazandığı Turkcell Süper Kupa sonrası, taraftarları için aldığı yağmurluklarla dikkat çekti. Hava koşulları, kulüp yönetiminin masraflarını gündeme getirdi.
Gündem

Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş, kiralık olarak aldığı Tammy Abraham için 13 milyon euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduruyor. Aston Villa, İngiliz golcüye talip olurken, Beşiktaş bonservis konusunda kararlı.
Gündem

İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

İstanbul'da kar yağışı etkisini gösteriyor; batı ilçeleri ve yüksek bölgeler beyaz örtüyle kaplandı. Havanın salı akşamına kadar soğuk ve yağışlı kalması bekleniyor.
Gündem

Emre Mor İçin Kayserispor İhtimali Masada

Fenerbahçe ile yollarını ayırması muhtemel olan Emre Mor'un Kayserispor'a transfer olabileceği konuşuluyor. Bu, futbolcunun kariyerinde yeni bir döneme işaret edebilir.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.