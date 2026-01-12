Beşiktaş Abraham İçin Aston Villa’dan Teklif Bekliyor

Beşiktaş’ın yıldızı Abraham için Premier Lig’den bir talip var. Aston Villa, siyah-beyazlıların İngiliz golcüsüne yoğun ilgi gösteriyor. İngiliz temsilcisinin yapacağı teklife ve Beşiktaş’ın belirlediği fiyat aralığına dair dikkat çekici bir mesele gündeme geldi.

ABRAHAM’IN KİRALANMASI

Beşiktaş, Abraham için Roma’ya 2 milyon euro kiralama bedeli ödendi ve sezon sonunda, oyuncunun 13 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonunu da devreye sokacak. 2029 yılına kadar siyah-beyazlılarla sözleşmesi bulunan futbolcunun sözleşmesinde 30 milyon euroluk serbest kalma maddesi mevcut.

ASTON VİLLA’DAN 20 MİLYON EURO

Aston Villa’nın Abraham için 20 milyon euro ayırdığı ifade ediliyor. Ancak bu rakam Beşiktaş için yeterli değil. Siyah-beyazlı yönetimin, 28 yaşındaki forvetin serbest kalma bedeli olan 30 milyon eurodan daha düşük teklifleri kabul etmeyeceği vurgulanıyor. Abraham, 30 milyon euroya satılması durumunda Beşiktaş’ın tarihindeki en pahalı satış olacak.

SEZON İSTATİSTİKLERİ

Bu sezon Beşiktaş formasını giyen Abraham, 24 maçta mücadele etti. Deneyimli futbolcu, bu karşılaşmalarda 12 gol ve 3 asistle katkı sağladı.

