İstanbul’da Kar Yağışı Salı Akşama Kadar Sürüyor

istanbul-da-kar-yagisi-sali-aksama-kadar-suruyor

İstanbul’da Kış Koşulları Etkisini Gösteriyor

Sabahın erken saatlerinde İstanbul’da başlayan kar yağışı, bazı bölgelerde aralıklı olarak devam ediyor. Silivri ve Çatalca’da gece saatlerinde etkili olmaya başlayan kar, sabah saatlerinde kentin kuzey ve batı bölgeleri ile yüksek alanlarda kendini gösterdi. Kar yağışının yoğunluğu bazı noktalarda artarken, bazı yerlerde ise daha hafif şekilde devam ediyor. Bunun yanı sıra, bazı ilçelerde yağmur ve karla karışık yağmur da etkisini sürdürüyor.

HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Afet İşleri ve Risk Yönetimi Dairesi Başkanlığı’nın verilerine göre, soğuk ve yağışlı havanın salı akşamına kadar devam etmesi öngörülüyor. Hava sıcaklıkları 1-4 derece aralığında seyrediyor. Yağışlar, kent genelinde yer yer kuvvetli kar yağışı şeklinde etkili olacak. İBB Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) tahminleri bu durumu destekliyor.

