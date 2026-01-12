Lookman Transferinde Fenerbahçe Ciddi Adımlar Atıyor

Yeni transferleri Musaba ve Guendouzi ile Süper Kupa’da dikkat çeken Fenerbahçe, Lookman üzerinde yoğunlaşan çalışmalarını sürdürüyor. İtalyan medyası, transfer süreci hakkında yenilikler paylaşıyor.

FENERBAHÇE LOOKMAN’I TÜRKİYE’YE GETİRMEYE HAZIR

Orazio Accomando, Fenerbahçe’nin Lookman transferini tamamlama konusundaki ciddiyetini vurguladı. İtalyan basınında yer alan haberde, “Fenerbahçe, önümüzdeki haftalarda Lookman’ı Türkiye’ye getirmeye hazır. İlgileri somut, devam eden temaslar ve anlaşmayı mümkün olan en kısa sürede sonuçlandırma isteğiyle destekleniyor.” ifadelerine yer verildi.

ATALANTA’NIN KARŞI ÇIKMASI ZORLAŞIYOR

Lookman’ın Fenerbahçe’deki olası maaşının 9 milyon euro olması bekleniyor. Nijeryalı futbolcunun mevcut kazancının 2.5 milyon euro civarında olduğu düşünülünce, Fenerbahçe’nin teklifi oldukça cazip görünüyor. Maaşında büyük bir artış yaşayacak olan Lookman’ın, Atalanta’nın bu transfere karşı koymasının zor olacağı ifade ediliyor. Sezon başlangıcında futbolcunun ayrılığını engelleyen Atalanta’nın, bu aşamada direncini korumasının mümkün görünmediği belirtildi.