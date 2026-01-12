Fenerbahçe Taraftarlarının Yağmurluk Maliyeti 35 Bin Adet

Fenerbahçe TARAFTARLARI Finalde Dikkat Çekti

Fenerbahçe taraftarları, sarı-lacivertlilerin Turkcell Süper Kupa finalinde Galatasaray’ı 2-0 yenerek elde ettiği başarının önemli bir parçası oldu. Maç sırasında tribünde sarı-lacivert yağmurluklar giymeleri dikkat çekerken, bu yağmurlukların kalitesi de büyük ilgi çekti.

Fenerbahçe yönetimi, olumsuz hava koşullarına rağmen stada gelen taraftarlar için toplam 35 bin adet yağmurluk sipariş etti. 50, 100 ve 150 TL gibi fiyat seçeneklerine sahip olan yağmurluklar arasında, en yüksek fiyatlı olan tercih edildi.

