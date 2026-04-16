Adnan Göktürk Yeşil’in Acılı Babası İfadelere Yer Verdi

Kahramanmaraş’ta meydana gelen saldırıda yaşamını yitiren Adnan Göktürk Yeşil’in ailesi, Osmaniye’nin Düziçi ilçesindeki İrfanlı Mahallesi’nde taziye çadırına sahip oldu. Aile bireyleri ve yakınları, 11 yaşındaki Adnan’ın kaybıyla derin bir acı içinde.

ADNAN BEŞİNCİ SINIFTA OKUYORDU

Cevdet Yeşil, oğlunun tek çocuğu olduğunu belirterek, “Çocuğumuz çalışkan, başarılı bir çocuktu. Beşinci sınıfa geçmişti. Kendisi bu okulda okumayı çok istiyordu. O okul başarılı bir okuldu, iyi öğretmenleri vardı. Biz de kendisini kırmadık, o okula yazdırdık. Yine rutin, her zamanki gibi öğlen 12’de servisine bindi. Zaten öğlenciydi, beşinci sınıflar. Sonra saat 2-2 buçuk gibi okulda bir çatışma olduğunu söylediler” ifadelerini kullandı.

SALDIRI SONRASI AİLENİN ÇARESİZLİĞİ

Baba Yeşil, olayın ardından yaşadıklarını şu şekilde anlattı: “Biz de apar topar gittik. Maalesef saat 5’e kadar oğlumuzu aradık. Bir şekilde emniyet güçleri bize ulaştı. Hastaneye gittik, orada teşhis ettik. Oğlumuzun rahmetli olduğunu gördük. Okulunda 5. sınıftaydı ve deneme sınavında okul ikincisi olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu. Rahmetli olan öğretmenini, özellikle matematik öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni dersleri çok kolay ve güzel anlatıyormuş. Zanlı, matematik öğretmenini de vuruyor, ardından çocukları şehit ediyor. Sonuç böyle oluyor. Başarılıydı, çalışkandı. İnançlı, dürüst, vatanını milletini çok seven bir evladım vardı. 11 yaşında olmasına rağmen çok bilinçliydi. Bir tek çocuğumuz olduğu için çok üzgünüz. Allah, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Mekânı cennet olsun. İnşallah Peygamber Efendimiz’in yanında olur, cennette makamı yüksek olur.”

ÇOCUKLARA VERİLEN ACILARIN SON BULMASI GEREKİYOR

Aile yakını Ahmet Cuma, “Çocuğumuz çok naif çalışkan bir çocuktu. Yüreğimiz, ciğerimiz yanıyor. Başka evlatlar yanmasın. Sabah yavrucağımız annesinin elini öpüp, koklaşıp gitti. Şimdi toprağa verilecek. Bu acılar yaşanmasın. Adnan zeki, akıllı, başarılı bir çocuktu. Nasıl tarif edeyim, üzerine söylenecek bir şey yok ki, Ciğerim, yüreğim yanıyor. Kelimeler boğazımda düğümleniyor” dedi.

ADNAN’IN CENAZESİ TOPRAĞA VERİLECEK

Adnan Göktürk Yeşil’in cenaze namazının, öğle namazına müteakip Haruniye Camii’nde kılındıktan sonra Düziçi ilçesindeki Yeşiller Aile Mezarlığı’nda defnedileceği belirtildi.