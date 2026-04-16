Borsa İstanbul BIST 100 Endeksi Yükselişle Tamamladı

BORSADA GÜN SONU DEĞERLENDİRMESİ

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,35 artışla 14.252,38 puanda kapattı.

BIST 100 endeksi, bir önceki kapanış değerine göre 50,14 puan artış gösterirken, toplam işlem hacmi 172,5 milyar lira olarak kaydedildi. Bankacılık endeksi de yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,20 oranında değer kaybetti.

EN KAZANDIRAN SEKTÖR SPOR

Sektör endeksleri arasında en büyük kazancı yüzde 2,80 ile spor sektörü sağlarken, en fazla kayıp ise yüzde 0,83 ile ulaştırma sektöründe görüldü.

Küresel piyasalarda Orta Doğu’daki çatışmalar için diplomatik çözüm umutlarının artması, piyasalarda olumlu bir hava oluşturdu. Borsa İstanbul da Orta Doğu ile ilgili müzakerelere dair iyimserlikle günü pozitif bir şekilde tamamladı. Yatırımcıların dikkatleri ise G20 ile Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası Bahar Toplantıları sebebiyle Washington’da bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in görüşmelerine çevrildi.

Şimşek, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (INRAIL) çerçevesinde Dünya Bankası’ndan alınan 1,67 milyar avroluk finansmana ilişkin anlaşmaya imza attı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre, Hazine nakit dengesi geçen ay 279 milyar 578 milyon lira açık verdi.

YARINKİ VERİ GÜNDEMİ ÖNEMLİ

Analistler, yarın yurt içinde konut fiyat endeksi ile haftalık para ve banka istatistiklerinin yanı sıra yurt dışında Çin ve İngiltere’de büyüme verileri, Avro Bölgesi’nde enflasyon, ABD’de sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı gibi yoğun bir veri gündeminin takip edileceğini belirtiyor. Teknik açıdan ise BIST 100 endeksinin 14.400 ve 14.500 puanlarının direnç, 14.100 ve 14.000 puanlarının ise destek seviyeleri olarak değerlendirildiği ifade ediliyor.