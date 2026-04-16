Avrupa Birliği’nden Çocuklar İçin Yaş Doğrulama Uygulaması

İnternette, özellikle çevrimiçi ortamlarda çocukların maruz kaldığı riskleri azaltmak amacıyla Avrupa Birliği (AB) Komisyonu harekete geçti. AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, “Avrupa Yaş Doğrulama Uygulaması” adı verilen bir projenin geliştirildiğini duyurdu.

AB Komisyonu, çocukları çevrimiçi ortamda karşılaştıkları tehlikelerden korumak amacıyla, kullanıcıların kimlik bilgilerini paylaşmadan yaşlarını doğrulamalarını sağlayan, tamamen ücretsiz ve anonim bir uygulama geliştirmiştir.

Ursula von der Leyen, çocukların dijital dünyada karşı karşıya kaldıkları riskler ve çevrimiçi istismar konularını gündeme getirirken, bu yaş doğrulama uygulamasının hayata geçirildiğini açıkladı. Uygulama, kimlik bilgileri hiçbir platformla paylaşılmadan, pasaport veya kimlik kartıyla yapılan tek seferlik doğrulama sonrasında sadece yaşın yeterli olup olmadığını anonim olarak iletiyor.

Yeni uygulama, kullanıcıların kimlik bilgilerini platformlarla paylaşmadan yaşlarını kanıtlamalarına olanak tanıyor. Uygulama, pasaport veya kimlik kartı ile bir kez doğrulama işleminden sonra yalnızca “Kullanıcı, gerekli yaşın üzerinde” bilgisini anonim şekilde iletecek şekilde tasarlandı. AB Komisyonu, sistemin tamamen anonim, izlenemez ve en yüksek gizlilik standartlarına uygun olduğunu belirtiyor.

Söz konusu uygulamanın kodları açık kaynak olarak tasarlanmış olması, şeffaflık sağlayacak ve AB dışındaki ülkelerin de sistemi benimsemesini kolaylaştıracak. Fransa, Danimarka, Yunanistan, İtalya, İspanya, Kıbrıs ve İrlanda’nın uygulamayı ulusal dijital cüzdanlarına entegre etmeyi planlayan ilk ülkeler arasında yer aldığı bildirildi.

AB Komisyonu, yaş doğrulama uygulamasının Dijital Hizmetler Yasası kapsamında çocuk koruma kurallarını güçlendireceğini vurguluyor. Bu sayede çevrimiçi güvenlik standartlarının Avrupa genelinde uyumlu hale getirilmesi hedefleniyor. Ayrıca çocuk haklarının ticari çıkarların üzerinde tutulması ve kurallara uymayan platformlara karşı yaptırımların uygulanması planlanıyor.

Ursula von der Leyen, “Çocuklarımızı çevrimdışı dünyada nasıl koruyorsak çevrimiçi ortamda da aynı kararlılıkla korumak zorundayız” dedi. Uygulamanın, AB’nin yaş denetimi konusunda internet şirketlerine karşı kendi sistemini kurması anlamına geldiğini ifade etti. Leyen, “Artık çevrimiçi platformların bahane üretme şansı kalmadı. Avrupa, çocukları korumak için ücretsiz ve uygulanabilir bir çözüm sunuyor” şeklinde konuştu.