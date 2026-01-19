Adnan Menderes Caddesi’nde Araç Çarpışması: 5 Yaralı

Edinilen bilgilere göre, Adnan Menderes Caddesi üzerinde O.C. yönetimindeki 54 ADA 906 plakalı MG marka SUV tipi araç ile F.G. yönetimindeki 54 T 0341 plakalı Citroen marka toplu taşıma aracı çarpıştı.

KAZADA YARALILAR OLDU

Kaza sonucunda, toplu taşıma aracında yolcular olarak bulunan S.S., M.T.T., M.Y., N.C. ve SUV araçta yolcu olarak bulunan E.E.Ş. yaralandı. Olayın yetkililere bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

SAĞLIK EKİPLERİ HIZLA MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi gerçekleştirdikten sonra, durumları ciddiyet arz eden yaralılar hastaneye sevk edildi. Kazaya dair detaylı inceleme süreci başlatıldı.