AFAD Duyurdu: Buldan’da Büyüklüğü 4 Olan Deprem

Denizli’de DEPREM OLDU

Deprem Dairesi, Denizli’nin Buldan ilçesinde bu sabah saat 07.42’de 4 büyüklüğünde bir sarsıntı gerçekleştiğini açıkladı. Sarsıntının derinliğinin ise 5.24 kilometre olduğu belirtildi.