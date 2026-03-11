Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik gerçekleştirdikleri saldırılar sonrasında Hürmüz Boğazı’nın kapatılması, petrol fiyatlarında önemli bir artışa neden oldu. Bu artış, Türkiye’deki akaryakıt fiyatlarına da yansıdı. Küresel piyasalarda yaşanan düşüşün ardından, akaryakıtta indirim beklentileri tekrar gündeme geldi. Savaş sonrası yapılan ardışık zamlarla birlikte akaryakıt fiyatları yükselirken, Eşel Mobil Sistemi dolayısıyla bu artışların tamamı pompa fiyatlarına tam olarak yansımadı. Yine de, araç sahipleri, lojistik sektörü ve çiftçiler bu fiyat artışlarından ciddi oranda etkilendi. Benzin fiyatlarına en son, önceki gece yarısından itibaren 80 kuruşluk zam uygulandı. Bu zammın öncesinde motorin litre fiyatı 53 kuruş, benzin ise 39 kuruş oranında artmıştı.

AKARYAKITA BU GECE İNDİRİM GELİYOR

Gazeteci Olcay Aydilek’in aktardığı bilgilere göre; bu gece yarısından itibaren benzin ve motorin fiyatlarında beklenen bir indirim mevcut. Motorin fiyatında 4,58 TL, benzin fiyatında ise 3 TL seviyesinde bir düşüş öngörülüyor. Ancak, bu indirimlerin büyük bir kısmı ÖTV düzenlemesi aracılığıyla Eşel Mobil Sistemi kapsamında karşılanacak, dolayısıyla indirimin tamamı pompa fiyatlarına yansımayacak. Hesaplamalara dayanarak, motorinin litre fiyatında yaklaşık 1,15 TL, benzinin litre fiyatında ise yaklaşık 75 kuruşluk bir düşüşün tabela fiyatlarına yansıması beklentisi bulunuyor.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: Benzin: 61.11 TL, Motorin: 65.28 TL, LPG: 30.49 TL

İstanbul Anadolu Yakası: Benzin: 60.95 TL, Motorin: 65.12 TL, LPG: 29.89 TL

Ankara: Benzin: 62.07 TL, Motorin: 66.39 TL, LPG: 30.37 TL

İzmir: Benzin: 62.35 TL, Motorin: 66.67 TL, LPG: 30.29 TL