İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

ilber-ortayli-nin-saglik-durumu-ciddilesti

Gazeteci Altaylı, köşesinde yakın arkadaşı olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çeken Altaylı, okuyucularından dua ve iyi dilekler bekledi. “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.” ifadeleriyle Ortaylı için destek talep etti.

ORTAYLI’NIN AMELİYATI

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde geçirdiği ameliyatla endişe yarattı. Başarılı bir operasyonun ardından Ortaylı, kendisine yaşam veren sağlık çalışanı kadınlara teşekkür etti.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Akaryakıtta büyük indirim bekleniyor: ÖTV etkisiyle sınırlı

Orta Doğu'daki çatışmalar ve artan maliyetler sonrası petrol fiyatları düştü. Motorin ve benzin fiyatlarında indirim bekleniyor, ancak büyük oranda vergilerle yansıtılacak.
Gündem

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ne Operasyon Düzenlendi

Mersin Büyükşehir Belediyesi’ndeki ihalelerde usulsüzlük ve rüşvet iddialarıyla ilgili bir operasyon gerçekleştirildi, çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gündem

Icardi Galibiyet Sevinci Yaşamadı Ve Ayrıldı

Galatasaray'ın Liverpool'u 1-0 mağlup ettiği maçın ardından Mauro Icardi'nin kutlamalara katılmaması ve sosyal medyada sessiz kalması merak uyandırdı.
Gündem

İran Gerilimi: Witkoff’tan Dikkat Çeken Değerlendirme

ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi, İsrail'in savunmasızlığına vurgu yaparak, ülkenin tek bir bombayla facia yaşayabileceğini açıkladı. Savaş ortamı devam ediyor.
Gündem

Plastik Ürünler Piyasadan Kaldırılıyor: Yeni Yönetmelik Yolda

Plastik kirliliğini azaltmak için yeni bir yasak geliyor. Çevre Bakanlığı, tek kullanımlık plastik ürünleri, örneğin çatal ve pipetleri yasaklamayı planlıyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.