İlber Ortaylı’nın Sağlık Durumu Ciddileşti

Gazeteci Altaylı, köşesinde yakın arkadaşı olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı’nın sağlık durumu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Ortaylı’nın sağlık durumunun ciddiyetine dikkat çeken Altaylı, okuyucularından dua ve iyi dilekler bekledi. “Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin.” ifadeleriyle Ortaylı için destek talep etti.

ORTAYLI’NIN AMELİYATI

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde geçirdiği ameliyatla endişe yarattı. Başarılı bir operasyonun ardından Ortaylı, kendisine yaşam veren sağlık çalışanı kadınlara teşekkür etti.