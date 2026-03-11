Uğurcan Çakır’dan Hacıosmanoğlu’nun Açıklamalarına Yanıt

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GALATASARAY DÜŞTÜĞÜ YERDEN KALDI

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Liverpool’u RAMS Park’ta 1-0 yenerek rövanş öncesi önemli bir avantaj sağladı. Maçın sonrasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun sözleri dikkat çekerken, kaleci Uğurcan Çakır’ın buna verdiği yanıt ise geceye damga vurdu.

İBA HACIOSMANOĞLU’NDAN GÜVENCELİ MESAJLAR

Karşılaşmayı statta takip eden TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Galatasaray’ın turu geçme ihtimaline dair iyimser bir değerlendirmede bulunarak, “O kesin ya! Sıradaki rakip gelsin.” şeklinde konuştu. Bu sözler, Galatasaray taraftarında büyük heyecan uyandırdı.

SİZİ KAZANAMAK İÇİN OYNAMAK GEREK

Başkanın açıklamaları üzerine sorulan bir soru üzerine Uğurcan Çakır, temkinli bir tutum sergileyerek, “Takım arkadaşlarımı ve hocalarımı kutluyorum. Taraftarımıza çok teşekkür ediyorum, mükemmeldiler. Önemli bir galibiyet aldık ama şimdi bunu unutup cumartesi günkü Başakşehir maçına hazırlanacağız.” dedi. Hacıosmanoğlu’nun sözlerine ise, “İnşallah… Maçlar oynanmadan kazanılmıyor ama temennisi güzel. İnşallah orada da turu geçen taraf biz oluruz.” yanıtını verdi.

LİG ÖNCELİKLİ, RÖVANŞ SONRA

Uğurcan Çakır, takım için önceliğin lig olduğunu belirterek, Başakşehir maçına odaklanacaklarını ancak ardından Liverpool ile oynanacak rövanşı düşüneceklerini vurguladı.