Çin’in Yeni Uçak Prototipi Askeri Güç Dengesini Değiştiriyor

cin-in-yeni-ucak-prototipi-askeri-guc-dengesini-degistiriyor

Orta Doğu’daki tırmanan gerilim, ABD ve İsrail ile İran arasında süregelen çatışmalarla birleşirken, küresel askeri kapasiteler üzerinde de ilgi çekici gelişmeler yaşanıyor. Bu bağlamda, Çin’in geliştirdiği yeni nesil havadan erken ihbar ve kontrol uçağı Kongjing-3000’ün ilk prototipi havalandı.

ÇİN’DEN DEV ADIM

Kuyruk numarası 7821 olan bu uçak, Çin’in hava savunmasını ve komuta yeteneklerini güçlendirmek amacıyla gerçekleştirilen projelerin bir parçası olarak öne çıkıyor.

ERKEN UYARI VE KONTROL GÖREVLERİNİ ÜSTLENECEK

Çin ordusunun savunma bütçesi çerçevesinde geliştirilen Kongjing-3000, havadan erken uyarı ve kontrol (AEW&C) işlevleri için tasarımlandı. Bu tür uçaklar, ileri düzey radar sistemleri sayesinde yüzlerce kilometre uzaklıkta yer alan hava hedeflerini tespit edebiliyor ve savaş uçaklarına yönlendirme yapabiliyor.

GÖRÜNTÜLER SES GETİRDİ

Yayımlanan görüntülerde uçak üzerindeki büyük radar sistemi dikkati çekerken, Kongjing-3000’in mevcut erken uyarı uçaklarına kıyasla daha gelişmiş sensörler ve komuta kontrol sistemleriyle donatılacağı vurgulanıyor. Askeri analistler, bu platformun özellikle Güney Çin Denizi ve Tayvan bölgesinde hava sahasındaki erken uyarı ve hava üstünlüğü yeteneğini artırmayı amaçladığına dikkat çekiyor. Kongjing-3000 projesi, Çin’in son yıllardaki askeri modernizasyon çabalarının önemli bir parçası olarak görülüyor. Pekin yönetimi, hava kuvvetlerinin erken uyarı ve ağ merkezli savaş kapasitesini artırmak amacıyla yeni nesil radar ve komuta sistemlerine yatırım yapmayı sürdürüyor.

