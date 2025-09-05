Afganistan’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

AFGANİSTAN’DA DEPREM OLDU

Afganistan’da sarsıntılar devam ediyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Afganistan’ın Celalabad şehrinin 14 kilometre doğusunda, 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

ALMANYA’NIN VERİLERİ FARKLI

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise deprem büyüklüğünün 6.2 olduğunu belirtti. Depremle ilgili olarak can ve mal kaybı hakkında henüz herhangi bir bilgi verilmedi.

ÖNCEKİ DEPREMDE CİDDİ KAYIPLAR YAŞANDI

Bunun yanı sıra, Afganistan’da Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta meydana gelen 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi yaşamını yitirmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.