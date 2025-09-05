Afganistan’da 5.6 Büyüklüğünde Deprem

AFGANİSTAN’DA DEPREM OLDU

Afganistan yine sarsıntılarla uğraşıyor. ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Celalabad kentinin 14 kilometre doğusunda 10 kilometre derinlikte 5.6 büyüklüğünde bir deprem yaşandığını duyurdu.

ALMANYA’DAN FARKLI BİR TAHMİN

Alman Yer Bilimleri Araştırma Merkezi (GFZ) ise depremin büyüklüğünü 6.2 olarak aktarıyor. Deprem sonrası can ve mal kaybı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı.

GEÇMİŞTE CİDDİ CAN KAYBI YAŞANMIŞTI

Diğer taraftan, Afganistan’ın Kunar vilayetinde 1 Ağustos’ta oluşan 6.0 büyüklüğündeki depremde 2 bin 205 kişi hayatını kaybetmiş, 3 bin 640 kişi de yaralanmıştı.