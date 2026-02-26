Afganistan’dan Pakistan’a Kapsamlı Misilleme Operasyonları Başlatıldı

Afganistan’dan Önemli Açıklama

Afganistan yönetiminin sözcüsü Zabihullah Mücahid, son zamanlarda Pakistan tarafından gerçekleştirilen saldırılara karşılık olarak iki ülke sınırı olan Durand Hattı boyunca Pakistan’a ait askeri tesislere yönelik geniş kapsamlı operasyonların başlatıldığını duyurdu. Mücahid, ABD merkezli bir sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, Durand Hattı boyunca yürütülen bu operasyonların hedefinin Pakistan’a bağlı askeri unsurlar olduğunu ifade etti.

AFGANİSTAN’DAN ELE GEÇİRME

Mücahid, şu ana kadar Nangarhar vilayetinin Dora Baba ilçesine bağlı Mashin Naw bölgesinde 2, Goshta bölgesinde 3 ve Kunar vilayetinin Nari ilçesine bağlı Doklam bölgesinde 2 askeri noktanın ele geçirildiğini iddia etti. Afganistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ise, Pakistan’a yönelik misilleme amacıyla sınır hattı boyunca Khost, Paktia, Nuristan ve bazı diğer bölgelerde operasyonların devam ettiği belirtildi.

PAKİSTAN’DAN CEVAP GELEMEDİ

Pakistan’dan konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Öte yandan, Pakistan Enformasyon Bakanlığı, ülkede son dönemde meydana gelen bombalı saldırıların ardından Afganistan ile sınır hattında “terör kampı” olarak tanımladığı 7 noktanın hedef alındığını bildirmişti. Afganistan Savunma Bakanlığı ise, Pakistan’a uygun bir zamanda “uygun ve ölçülü yanıt verileceği” mesajını vermişti.

CAN KAYIPLARI VE YARALILAR

Afganistan Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, Pakistan saldırısı sonucunda 18 kişi yaşamını yitirdi ve birçok kişi yaralandı. Pakistan İçişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Talal Chaudhry ise, “Afganistan sınırı boyunca gerçekleştirilen saldırılarda yaklaşık 70 teröristin etkisiz hale getirildiğini” açıkladı. Afganistan yönetimi, Pakistan’ın “terör kampı” olarak nitelediği 7 noktayı hedef almasının ardından Dışişleri Bakanlığına çağrılan Kabil Büyükelçisine protesto notası iletti.